18 yaşındaki Gözde'nin yürek burkan hikayesi..

Henüz 3 aylıkken kendisine immün yetmezlik teşhisi konulan Çorumlu Gözde Şahin, o günden beri ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığını ifade etti.



Rahatsızlığı nedeniyle sürekli enfeksiyon geçirdiğini dile getiren ve artık aldığı ilaçların da fayda etmediğini kaydeden genç kız, uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını belirtti.



Hastalıktan kurtulmak için ilik nakli olması gerektiğini ve yıllar sonra uygun iliğin bulunduğunu anlatan Şahin, ilik bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ama bu sevincim çok kısa sürdü. Akdeniz Üniversitesi’nde ilik nakli olup, en az 6 ay Antalya’da kalmamız gerekiyormuş. Antalya’da kalacak yerimiz yok. Orada ev kiralamamız ve hastane masraflarını karşılamamız gerekiyor. Babam hayatta fakat annemden ayrılıp bizi terk etti. Uzun süredir bizimle görüşmüyor. Annem ne kadar ilgilenmek istese de maddi durumumuz iyi olmadığı için bir şey yapamıyoruz" dedi.



“18 yıldır bugünün hayalini kurdum”



"Tedavi olmam için Antalya’da ev kiralamamız ve hastane masraflarını karşılamamız gerekiyor" diyen Gözde Şahin, "Annemin çaresizliğimiz yüzünden üzülmesine dayanamıyorum. Annem ağladıkça onun gözyaşları sanki benim yüreğime akıyor. Onu o halde görmek istemiyorum. 18 yıldır ben bugünün hayalini kurdum. Şimdi ise kendimi çok çaresiz hissediyorum" diye konuştu.







“Kardeşim de ilik nakli bekliyor”



Kardeşinin de aynı rahatsızlıktan muzdarip olduğunu söyleyen Gözde Şahin, “Şu an o da ilik nakli olabilmek için çaresizce bekliyor. Benim iki hayalim var. İlki sağlığıma kavuşup okulumu bitirebilmek, diğeri ise kardeşimin sağlığına kavuşması. Hastanede çok uzun süre tedavi gördüğüm için okulumu lise 3’te bırakmak zorunda kaldım. Bu beni çok üzdü. Ama şu an elime geçen bu ilik nakli fırsatını kaçırmaktan korkuyorum. Bu beni daha da çok üzüyor. Benim hayallerim, hedeflerim var" ifadelerini kullandı.



"İlik nakli olamazsam hiçbir hayalimi gerçekleştiremeyeceğim" diyen Şahin, "Hayırseverlerin yardımcı olmasını istiyorum. Elimden tutun, tek umudum sizlersiniz. Ben yaşamak istiyorum, ne olur bana yardımcı olun. Tek umudum var, onun da ellerimin arasında kayıp gitmesini istemiyorum. Rabbimin yardımı ve sizlerin desteğiyle ben ve kardeşimin sağlığımıza kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin" şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA