USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Yalova'da korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde..

Yalova’da cinnet geçiren Nazım K. (48) adlı şahıs ayrılmak üzere olduğu eşi Gülnaziye K. ve kayınvalidesi Fatma K.’yı (67) bıçakla öldürdükten sonra kendisi de silahla intihar ederek hayatına son verdi.

3. Sayfa / 17 Aralık 2016 Cumartesi 12:15
Yalova'da korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde..

Olay dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşi Gülnaziye K. ve kayınvalidesi Fatma K.'nın kaldığı eve gelen Nazım K. eşini birlikte yaşamaya ikna etmek istedi.

Ancak eşinin boşanmak istediğini dile getirerek teklifi reddetmesi üzerine cinnet geçiren şahıs, bıçakla eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Yanında getirdiği pompalı tüfeği kalbine ateşleyen Nazım K. kendi canına da kıydı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 3 cesetle karşılaştılar.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

. Kaynak : İHA

PolisTahkikatAile KavgasıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı