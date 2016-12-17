Yalova'da korkunç olay! Çocuğunun gözü önünde..

Olay dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşi Gülnaziye K. ve kayınvalidesi Fatma K.'nın kaldığı eve gelen Nazım K. eşini birlikte yaşamaya ikna etmek istedi.



Ancak eşinin boşanmak istediğini dile getirerek teklifi reddetmesi üzerine cinnet geçiren şahıs, bıçakla eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.



Yanında getirdiği pompalı tüfeği kalbine ateşleyen Nazım K. kendi canına da kıydı.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 3 cesetle karşılaştılar.



Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



. Kaynak : İHA