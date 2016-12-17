Vatandaşlar Kan Bağışı İçin Hastanelere Akın Etti

Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik olarak Erciyes Üniversitesi kavşağında meydana gelen bombalı saldırının duyulmasının ardından vatandaşlar, yaralılara kan bağışında bulunmak için hastanelere akın etti.



Hastane önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş kan bağışında bulunmak istedi.



Yetkililerin kan bağışlarının yeterli olduğunu bildirmesine rağmen vatandaşlar yaralı askerlerin bulunduğu özel hastanelere araçlarla giderek kan bağışında bulunmak istediklerini söyledi.



Kaynak : İHA