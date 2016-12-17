Terör destekçisi Almanya saldırıyı kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı sayfasında saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda, 'Türkiye'nin yanınızdayız' mesajı verildi:



'EN GÜÇLÜ İFADELERLE KINIYORUZ'



'Türkiye bu sabah yeniden acımasız terör saldırısıyla sarsıldı. Kayseri'de üniversitenin hemen önünde, askeri personeli taşıyan bir otobüse yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz.



Hiçbir şey bu hain saldırıyı haklı kılamaz. Duygularımız ölenler, yaralılar ile onların aileleri ve arkadaşlarıyla birliktedir. En derin duygularla acılarını paylaşıyoruz. Yas içinde Türkiye'nin yanındayız”