Temizlik şirketinin iye taşeron arasında, fabrikanın temizliği sırasında makinenin arızalanması ve işin yarım kalması nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İddiaya göre şirketin ortağı Tayfun Altay, taşeron Oğuzhan ve Gökhan A. kardeşler tarafından13 Aralık günü 'gideceğin yere götürelim' denilerek minibüse alındı.



Buradan bir eğlence yerine götürülen Tayfun Altay'a, şüpheli iki kardeş ile arkadaşlarının eğlence yerindeki hesabı ödetildi. Ardından Oğuzhan A. Gökhan A. ve arkadaşları, Altay'ı, Meram İlçesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki kendi işyerlerine götürdü. İddiaya göre burada Altay'ı, dövüp tehdit eden iki kardeş ve arkadaşları, biri bin lira, biri boş olmak üzere iki senet imzalattı.



SİLLE BARAJI'NDA İŞKENCE



Tayfun Altay'ın bir an fırsat bulup arkadaşlarına telefonla "Beni silah zoruyla tutuyorlar" dediğini fark eden Oğuzhan ve Gökhan A. kardeşler, onu hemen minibüsle Selçuklu İlçesi'ndeki Sille Barajı civarındaki boş arsaya götürdü. İddiaya göre burada da dövülen elektroşokla işkenceye maruz kalan Altay, daha sonra merkez karatay İlçesi'ndeki evinin önüne bırakıldı.



Evin önünde ağabeyi tarafından yaralı bulunan Tayfun Altay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altay'ın, sol kolunda çıkık olduğu, kafatası ve burun kemiğinde çatlak olduğu, dişlerinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde elektroşok cihazıyla yapılan işkence izlerine rastlandı.



Tedavisinin ardından taburcu olan Altay, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Altay ifadesinde ''Beni Sille Barajı'na götürdükleri sırada ben yarı baygın halde iken, bana saldıranlar. 'Bunu öldürüp, gömelim' dediler. Ancak kazma ve kürek olmayınca tekrar işyerine götürdüler. Burada tekrar işkence yaparken Oğuzhan A. tüfekle 3-4 el ateş etmek istedi ancak tüfek ateş almadı'' dedi.







''MİSAFİR ETTİK''



Tayfun Altay'ın ifadesi doğrultusunda Oğuzhan A., Gökhan A. ile birlikte olaya karıştığı öne sürülen toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Oğuzhan ve Gökhan A. kardeşler, Tayfun Altay ile ticari ilişkilerinin bulunduğunu, alacaklarından dolayı Altay'ı iki gün işyerinde misafir ettiklerini, çıkan tartışma sırasında dövdüklerini, ancak elektroşok cihazını kullanmadıklarını, olaya başka kimsenin de karışmadığını söyledi.



Bu arada şüphelilerin Altay'a imzalattıkları ileri sürülen senetlere ve işlerinde bulunan elektroşok cihazına polis tarafından el konulduğu öğrenildi.



Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Kaynak : DHA