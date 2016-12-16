Suriyelilerin Cinayet Davası

Kayseri'de, kavga sırasında eski ev arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5 Suriyeli hakim karşısına çıktı.



1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet el Ali, Muhammed el Ali, Yahya el Ali ve Abdullah el Ali ile tutuksuz yargılanan Hüseyin el Ali ve avukatları, öldürülen İbrahim Ebubeyd'in kardeşi Ahmet Ebubeyd katıldı.



Ahmet el Ali savunmasında, aynı evde kaldıkları Ahmet Ebubeyd ile tartıştıklarını, bunun üzerine Ebubeyd'in kardeşi İbrahim'i çağırdığını, aralarında kavga çıktığını söyledi.



Yahya el Ali de Ahmet ve İbrahim Ebubeyd ile daha önce aynı evi paylaştıklarını, aynı evde kalmak istemedikleri için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını anlattı.



Müşteki Ahmet Ebubeyd, olay günü amcasının oğlu olan Abdülkerim Osman'ı ziyarete gittiğini ancak dışarı çıkmasını isteyen Abdullah ile tartıştıklarını belirtti.



Bunun üzerine kardeşi İbrahim'i arayarak yardım istediğini öne süren Ebubeyd, 'Abdullah'ın elinde boru, Yahya'nın elinde şiş, Ahmet'te de bıçak vardı. Abdullah ve Hüseyin bana, diğer 3 kişi de İbrahim'e saldırdı. Ahmet, İbrahim'e bıçakla vurdu. Biri de boruyla vurdu ama onu görmedim. Abdullah boruyla benim de koluma vurdu. İbrahim sanıklara küfür etmedi. Sadece 'Adamsanız dışarı çıkın' dedi. Beni darbeden, kardeşimi de öldüren sanıklardan şikayetçiyim.' diye konuştu.



Mahkeme heyeti, savcının mütalaa için süre istemesi üzerine Muhammed ve Abdullah el Ali'nin tahliyesine, Ahmet ve Yahya el Ali'nin tutukluluklarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Kaynak : AA