SGK'dan gelir testi uyarısı

SGK İl Müdürü İlbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelir testi yaptırmayan kişilere her ay yazılan borç miktarının, gelir testi yaptırmaları halinde güncelleneceğini ve bu kişilerin karda olacaklarını belirtti.



İlbaş, 'Borçlarının bir miktarı otomatik silinecek. Bu kişilerin gelirleri asgari ücretin üçte birinden düşükse borçları tamamen silinecek. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor.' dedi.



Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırmasında son günün 31 Ocak olduğunu vurgulayan İlbaş, şöyle devam etti:



'Bu borçları yeniden yapılandırarak öderlerse, gecikme zammı ve cezası silinecek. Bu kişilerin borçlarını 12 ayda taksitle ödeme veya peşin ödeme olarak her ikisinde de aynı durum borç dışında bir tutar tahsil edilmeyecek. Bu kişiler için de son başvuru tarihi 31 Ocak. Daha önce gelir testi yaptırmayan kişiler başvurularını SGK'ya değil, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacak. Vakıflar illerde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunuyor. Bu kişiler önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurup gelir testi yaptıracaklar, daha sonra SGK'ya başvuracaklar.'



Kaynak : AA