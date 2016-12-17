Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu

İstanbul Beşiktaş'taki saldırıdan bir hafta sonra terör, sabah saatlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi önünden geçen ve sivil askerleri taşıyan otobüsü hedef aldı.



Hain saldırıda yaralı ve şehitlerin olduğu bildirilirken, olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı.



'ARAÇ OTOBÜSÜ TAKİP EDİYORDU'

71 plakalı bombalı aracın otobüse çarparak kendini imha ettiği saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir asker 'Araç otobüsü takip ediyordu' dedi.



