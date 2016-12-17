Kılıçdaroğlu Başbakan'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı telefonla arayarak, Kayseri'degerçekleşen terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı nedeniyle Vali Kamçı'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti



BAŞBAKAN'LA DA GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Valisi Kamçı'yla yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ı da aradı. Saldırıya ilişkin taziyelerini ve dayanışma dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan'dan gelişmelere ilişkin bilgi aldı.