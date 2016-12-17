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Kılıçdaroğlu Başbakan'ı aradı

Kayseri'de 13 askerin şehit olduğu bombalı saldırının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı arayarak başsağlığı diledi ve saldırı hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak taziyelerini iletti.

Siyaset / 17 Aralık 2016 Cumartesi 12:19
Kılıçdaroğlu Başbakan'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı telefonla arayarak, Kayseri'degerçekleşen terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı nedeniyle Vali Kamçı'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti

BAŞBAKAN'LA DA GÖRÜŞTÜ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Valisi Kamçı'yla yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ı da aradı. Saldırıya ilişkin taziyelerini ve dayanışma dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan'dan gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

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