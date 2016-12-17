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Kayseri'deki saldırıyla ilgili gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, terör saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 15'e çıktı.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 22:11
Kayseri'deki saldırıyla ilgili gözaltı

Soruşturmayı yürüten Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Arslantürk, yaptığı açıklamada, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini aktaran Arslantürk, ilk etapta olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını, daha sonra bu sayının 15'e çıktığını kaydetti.

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili Başsavcıvekili Arslantürk nezaretinde 8 savcıyı görevlendirmişti.

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