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Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü

Kayseri’de bu sabah gerçekleşen General Vecihi Akın Kışlası'ndan çarşı iznine giden askerlerinin hedef alındığı saldırının yapıldığı Kayseri 1. Komando Tugayı başta Hakkâri bölgesinde olmak üzere son 1 yıldır doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede aktif rol üsteleniyorlardı.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 12:42
Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü

PKK'lıların korkulu rüyası olan hain saldırıda hedef alınan komandoların tugayı son 5 ay içerinden Hakkâri bölgesinde aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu 710 PKK'lı teröristti etkisiz hale getirmiş, arazide tespit ettiği PKK Örgütüne ait 50 sığınak'ı imha ederek çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeleri ele geçirerek örgüte ağır darbe vurdular.

PKK'NIN KORKULU RÜYASI MAVİ BERELİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 altın madalya sahip olan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndaki askerler, Kıbrıs'a paraşütle inerek, Türkiye'nin ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik olmalarının yanında PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler.

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