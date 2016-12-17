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Kayseri'de bombalı saldırı: 14 şehit

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi önünde bir halk otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı saldırıda, 14 askerin şehit olduğu 56 askerin yaralandığı bildirildi.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 09:16
Kayseri'de bombalı saldırı: 14 şehit
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Kayseri bu sabah saatlerinde terör saldırısıyla sarsıldı.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınında bomba yüklü bir otomobil, saat 08.45'te halk otobüsünün yanında infilak etti.

Üniversite yerleşkesinin 500 metre uzağında meydana gelen şiddetli patlamada, şehit ve yaralalıların olduğu bildirildi.

TSK: 14 ŞEHİT, 56 YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şehit sayısının 14 olduğu belirtildi. TSK bombalı saldırıda yaralananların sayısını ise 56 olarak açıkladı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR
Kayseri Valisi olayla ilgili yaptığı açıklamada 'Maalesef şehit ve yaralılarımız var' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, askerlerin bulunduğu otobüse saldırı yapıldığını dile getirdi.

Patlamanın Beşiktaş'taki saldırıya benzediğini ifade eden Kaynak, 'Malesef yaralılar var ama şehit var mı ölü var mı bu hususta Sayın Başbakanımız intikal ettiğinde bilgi alabiliriz. Bu hadise Türkiye'yi asla istikametinden saptıramayacak. Sayın Başbakanımız buraya intikal ettiğinde kendisi arzu ederse bilgi verebilir' dedi.

ÇARŞI İZNİNE ÇIKAN ASKERLERİ TAŞIYORDU
Kayseri Hava İndime Tugayı'ndan (Kayseri 1. Komando Tugayı) çarşı iznine giden sivil kıyafetli askerlerin otobüste bulunduğu ifade edildi.


-Video-
İşte patlama yerinden ilk görüntüler!
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Öte yandan, RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

ERDOĞAN, ORG. AKAR'DAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

BAŞBAKAN HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ
Kahramanmaraş'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Başbakan Binali Yıldırım, patlamayı burada öğrendi.

Başbakan Yıldırım, ilgili bakanlardan konuya ilişkin bilgiler aldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık'ta gerçekleştirilen terör saldırısında, 44 kişi şehit olmuş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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