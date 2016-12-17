Kayseri'de asıl hedef kimdi?

AA'nın haberine göre; Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.



İHA'nın geçtiği habere göre; Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.



DHA'nın haberine göre de, Talas İlçesi Zincidere Mahallesi'nden kent merkezine giden ve içinde daha çok 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu belirtilen halk otobüsü, üniversitenin önüne geldiğinde, halk otobüsünün soluna otomobil yanaştı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi.

Henüz Valilik ya da emniyet birimlerinden resmi olarak açıklama geldi.