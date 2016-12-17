USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Kayseri'de asıl hedef kimdi?

Kayseri'de yaşanan patlama sonrası henüz resmi açıklama yapılmadı ancak patlamada çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı ileri sürülüyor.

3. Sayfa / 17 Aralık 2016 Cumartesi 10:40
Kayseri'de asıl hedef kimdi?
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

AA'nın haberine göre; Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.

İHA'nın geçtiği habere göre; Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.

DHA'nın haberine göre de, Talas İlçesi Zincidere Mahallesi'nden kent merkezine giden ve içinde daha çok 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu belirtilen halk otobüsü, üniversitenin önüne geldiğinde, halk otobüsünün soluna otomobil yanaştı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi.
Henüz Valilik ya da emniyet birimlerinden resmi olarak açıklama geldi.

Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! "Acımasız mücadele devreye alınmalı" Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Patlama sonrası skandal paylaşım! Patlama sonrası skandal paylaşım! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Kayseri'de asıl hedef kimdi? Kayseri'de asıl hedef kimdi? AK Parti milletvekili acı rakamı verdi AK Parti milletvekili acı rakamı verdi Kayseri saldırısına yayın yasağı Kayseri saldırısına yayın yasağı

Komando TugayıZincidereHalk OtobüsüErciyes Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı