Bugün sabah saatlerinde Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısı sonrasında, İzmir'de sosyal medya üzerinden yayılan bir haber tedirgin etti.



Twitter üzerinden, İzmir Karşıyaka'da canlı bomba olduğunu iddia eden onlarca tweet atıldı.



Canlı bomba iddia edilen kişinin kızıl saçlı beyaz tenli, 1.65-1.70 boylarında, yeşil soluk renkli montu olan, yüzünde çatlak izleri olan, görünüm olarak kirli kıyafetli tedirgin bir kadın olduğu sosyal medya üzerinden giderek yayıldı.



Emniyet yetkililieri, vatandaş üzerinde korku yaratmak için yaratıldığını ama yine de durum karşısında tedbirli olarak çalışmalarını yaptıklarını belirtti.