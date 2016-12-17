İzmir'de 8 kişi tutuklandı! Sosyal medyadan...

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan yaşları 18'den küçük 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcılığında alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 8 zanlı ise "terör örgütü üyesi olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak" gibi suçlamalarla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tutuklanan zanlıların, sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK, YPG ve YDG-H'ye ait paylaşımlarda bulunduğu, terörist fotoğrafları, örgütlerin sözde marşları ve propagandalarını içeren video görüntülerinde güvenlik güçleri ve devlet büyüklerine hakaret edildiğinin saptandığı belirtildi.



İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada örgütsel yayın ve doküman ele geçirilen bir kişinin daha yakaladığı, 2 zanlının ise arandığı bildirildi.



OPERASYON



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlıların, terör örgütü PKK'nın yönlendirmesiyle örgüte yönelik propaganda faaliyetleri yürüttükleri, etkinliklerini sempatik göstermeye çalıştıkları ve övdükleri, sosyal paylaşım sitelerinden de örgüt eylem ve faaliyetlerine yönelik övücü paylaşımlarda bulundukları ve taraftar toplamayı amaçladıkları öne sürülmüştü. Kaynak : AA