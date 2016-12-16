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Hırsızlık yaptıkları evin sahibini öldüren 4 Suriyeli gözaltına alındı

Hırsızlık yaptıkları evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 17:18
Hırsızlık yaptıkları evin sahibini öldüren 4 Suriyeli gözaltına alındı

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 Suriyeli yakalandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu A.N. ile H.İ, Fatih Mahallesi Kanal Caddesi'nde ikamet eden ve kentte emlakçılık yapan Iraklı Mehdi Saleh'in (53) evine hırsızlık amacıyla girdi.

Ellerini arkadan bağladıkları Saleh'i öldüren zanlılar, Iraklının emlak bürosu ve para kasasının anahtarını aldı.

Zanlılar, daha sonra dışarıda kendilerine gözcülük yapan S.S. ve A.O. ile emlak bürosuna gitti.

Burada bulanan kasayı açmaya çalışan zanlılar, devriye gezen polis ekiplerini görünce panikleyerek kaçtı.

Saleh'ten uzun süre haber alamayan yakınları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saleh'in cesediyle karşılaştı.

Çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen 4 Suriyeli zanlı, kent merkezindeki değişik adreslerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. Kaynak : AA

PolisMehdiCinayetSuriye


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