Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonda yaralanan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi (35), Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Başçavuş Volkan Külekçi’nin sabaha karşı şehit olduğu öğrenildi.



Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı belirtildi. Kaynak : İHA