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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi, kaldırıldığı Gaziantep’teki hastanede şehit oldu.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 10:11
Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonda yaralanan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi (35), Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Başçavuş Volkan Külekçi’nin sabaha karşı şehit olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı belirtildi. Kaynak : İHA

ŞehitGaziantep ÜniversitesiFırat Kalkanı


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