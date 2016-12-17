Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 00.21’de merkez üssü Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Mertekli köyünde yerin 1.9 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı.



Bu depremin ardınından Erzincan’da sabah saatlerine kadar 2.0 ile 2.9 arasında değişen, 8 artçı deprem daha meydana geldi.



Kaynak : İHA