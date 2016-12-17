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Erzincan'da 4.5'lik deprem

Vali Arslantaş: 'İlk belirlemelere göre deprem dolayısıyla kentimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı'.

Yaşam / 17 Aralık 2016 Cumartesi 01:27
Erzincan'da 4.5'lik deprem

Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Mertekli Köyü olarak belirlediği deprem, saat 00.21'de oldu.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Bu depremin ardından bölgede, büyüklükleri 2.0 ile 2.6 arasında değişen, üç artçı deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İlk belirlemelere göre deprem dolayısıyla kentimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.' ifadesini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 00.21'de merkez üssü Erzincan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurmuştu. Kaynak : AA

DepremErzincan Valisi


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