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Erdoğan: Bölücü terör örgütü tüm imkanlarını kullanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır" dedi.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 13:40
Erdoğan: Bölücü terör örgütü tüm imkanlarını kullanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyla ilgili 'Terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaşanan bombalı saldırı ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:

'Bugün Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerimizin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan bir canlı bomba saldırısı yapılmıştır. 13 şehidimiz ve 55 yaralımız vardır. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşanan hadise neticesinde halen yüreklerimiz yanarken, Kayseri'de yapılan bu bombalı saldırı acımızı daha da artırmıştır. Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Maruz kaldığımız bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Kayseri'deki saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.'

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