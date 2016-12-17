Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 116’inci gününde El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı.



Yaralanan 3 asker ile bir Özgür Suriye Ordusu askeri saldırı bölgesinden tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.



Fırat Kalkanını yöneten komutanlar, hastaneye gelerek, askerlerin durumu hakkında bilgi aldılar. Kaynak : İHA