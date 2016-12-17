Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sert konuştu

Akyazı Stadı'nın açılışı için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılamaya gelenlere hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Akyazı Stadı'nın açılışında bir arada olacağız, bu aynı zamanda bir cevaptır. Yarın akşam 18:00'de sizleri Akyazı'daki spor kompleksinde bekliyorum.



'SONUNDA ONLAR BİTECEK'



Bizi bu tür eylemler yolumuzdan alıkoyamayacak. Bunlar ister canlı bomba olsun, ister başka türlü bomba olsun, sonunda onlar bitecek.



'NEREDE KİMİ BİLİYORSANIZ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE BİLDİRİN'



Tarih boyunca bu millet, hilal, haçlı zihniyetiyle nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz. Bütün mesele yeter ki siz aranıza bunları sızdırmayın. Nerede, kimi biliyorsanız hemen güvenlik güçlerimize bildirin.



Tüm kalbimle inanarak ve bilerek söylüyorum; bu millet çıktığı bu yolda yek vücuttur. Hep söylüyorum ya; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.