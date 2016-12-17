Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patlama hakkında Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'dan da bilgi aldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi yakınlarında, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin de bulunduğu halk otobüsünü hedef alan patlamaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan da bilgi almıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiği, yetkililerle telefon görüşmeleri yapmakta olduğu belirtildi. Kaynak : İHA