USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki patlamayla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Siyaset / 17 Aralık 2016 Cumartesi 10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Soylu'dan bilgi aldı
Foto Galeri için tıklayın

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patlama hakkında Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'dan da bilgi aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi yakınlarında, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin de bulunduğu halk otobüsünü hedef alan patlamaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan da bilgi almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiği, yetkililerle telefon görüşmeleri yapmakta olduğu belirtildi. Kaynak : İHA

Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! "Acımasız mücadele devreye alınmalı" Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Patlama sonrası skandal paylaşım! Patlama sonrası skandal paylaşım! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Kayseri'de asıl hedef kimdi? Kayseri'de asıl hedef kimdi? AK Parti milletvekili acı rakamı verdi AK Parti milletvekili acı rakamı verdi Kayseri saldırısına yayın yasağı Kayseri saldırısına yayın yasağı

Cumhurbaşkanıİçişleri BakanıCumhurbaşkanlığıGenelkurmay BaşkanıErciyes Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı