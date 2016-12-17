Bu oyuna kimse gelmemeli

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Terör konusunda dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek bu olayı aşarız. Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık yaratmak, karışıklık yaratmak, toplumu birbirine düşürmek isterler. Toplum olarak teröre karşı mücadele edeceğiz. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Hepimiz dik, onurlu, vakur bir duruş sergilemek zorundayız. Daha önce de söyledim güvenlik güçlerine sıkılmış bir kurşun millete sıkılmış bir kurşundur. Yapılan her eylem millete yapılmış bir eylemdir.

Şehitlerimiz var, biz ne dersek diyelim ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah bu son olur ve Türkiye bir daha böyle olaylarla karşı karşıya gelmez" ifadelerini kullandı.