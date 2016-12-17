Bir gence linç girişimi kamerada

Sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında terör saldırısını protesto eden vatandaşlar ve bir kişi arasında tartışma çıktı.



Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yüzlerce vatandaş bir gence linç girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin kalabalığa güçlükle müdahale ettiği olayda genç kalabalıktan kaçmaya çalıştı.



Kovalamaca sonrasında kalabalığın tekrar yakalayıp linç etmeye çalıştığı genci polis ekipleri kurtarmaya çalıştı.



Bir polis kalabalığı havaya ateş ederek dağıtmak istedi. Ancak kalabalık buna rağmen durmadı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda bir binaya alındı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.