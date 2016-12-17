Binali Yıldırım'dan saldırıyla ilgili ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu



Sabah saatlerinde, Kayseri Zincidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerleri şehre götüren halk otobüsüne, yolda bir canlı bomba saldırısı gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var, yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor." diye konuştu.



Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Kayseri'ye gittiğini ifade eden Yıldırım, bakanların çalışmalarını, emniyet güçleri ve mülki amirlerle sürdürdüklerini belirtti.



"MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMEK, İNSANLIĞI ÖLDÜRMEK GİBİDİR"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Programlarınızı iptaliniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Programı niye iptal edeceğiz? Teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.



Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terörün alçaklık ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, istiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da arttırır. Bunun bilinmesinde fayda var. O yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan, Sütçü İmam'ın torunlarının memleketinden bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, bir soru üzerine, "Buradan Ankara'ya geçeceğiz, değerlendirme yapacağız." dedi.