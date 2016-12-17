USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Binali Yıldırım'dan saldırıyla ilgili ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'de düzenlenen hain saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 13:23
Binali Yıldırım'dan saldırıyla ilgili ilk açıklama

 Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sabah saatlerinde, Kayseri Zincidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerleri şehre götüren halk otobüsüne, yolda bir canlı bomba saldırısı gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var, yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Kayseri'ye gittiğini ifade eden Yıldırım, bakanların çalışmalarını, emniyet güçleri ve mülki amirlerle sürdürdüklerini belirtti.

"MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMEK, İNSANLIĞI ÖLDÜRMEK GİBİDİR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Programlarınızı iptaliniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Programı niye iptal edeceğiz? Teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terörün alçaklık ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, istiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine daha da arttırır. Bunun bilinmesinde fayda var. O yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan, Sütçü İmam'ın torunlarının memleketinden bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bir soru üzerine, "Buradan Ankara'ya geçeceğiz, değerlendirme yapacağız." dedi.

Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! "Acımasız mücadele devreye alınmalı" Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Patlama sonrası skandal paylaşım! Patlama sonrası skandal paylaşım! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Kayseri'de asıl hedef kimdi? Kayseri'de asıl hedef kimdi? AK Parti milletvekili acı rakamı verdi AK Parti milletvekili acı rakamı verdi Kayseri saldırısına yayın yasağı Kayseri saldırısına yayın yasağı

Terör SaldırısıBinali YıldırımTerör ÖrgütüTerörle Mücadeleİstiklal


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı