Başbakan Yıldırım Kahramanmaraş'ta konuştu...

Kayseri'deki hain terör saldırısı sonrası 'Teröristleri sevindirmeyeceğim' diyerek Kahramanmaraş programını iptal etmeyen Başbakan Yıldırım, toplu açılış törenine katıldı.



Burada hain saldırıyla ilgili 'Türk milleti asla çökmez!' vurgusunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:



MÜCADELEMİZDEN ZERRE KADAR SAĞMA OLMAYACAK

'FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ adı ne olursa olsun, bunların hepsi katildir. Hepsi insanlığın ortak düşmanıdır. Mücadelemizden zerre kadar sapma olmayacak. Milletle oyun oynanmaz, teröre asla geçit vermeyeceğiz. Bu milleti hiçbir alçak terör örgütü yıldıramaz.



İZNE ÇIKAN ASKERLERİMİZE PUSU KURDULAR

Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları İstiklal Savaşı'nda neler yapacağını gösterdi. Değerli kardeşlerim bu sabah erken saatlerde Kayseri'de Zincidere Tugayı'nda şehre haftasonu izni için çıkan askerlerimize canlı bomba ile pusu kuruldu. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.







BU MİLLET KORKMAZ, YILMAZ, PES ETMEZ

Anadolu toprakları işgal edildiğinde, Kurtuluş Savaşı başlamadan, Sütçü İmam torunları 'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz' Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın şehrinden sesleniyorum. Terörle yıldırmayı düşünenlere, günahsız insanları hedef alarak, ayar vermeye çalışanlar bu millet korkmaz, yılmaz, pes etmez. Maraşlı, Türk milleti diz çökmez, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez.



KAHRAMANMARAŞ HER ZAMAN DESTAN YAZMIŞTIR, 15 TEMMUZ'DAN BİLİRİZ

Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' Kahramanmaraş her zaman destan yazmıştır. 15 Temmuz'daki direnişinden biliriz. O gece bu meydan sizlerin coşkusu ve inancı ile çınlandı, aydınlandı. Şimdi de aynı coşkuyu burada karşımda görüyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsın medeniyet insanlık yolunda kalkınma yolunda Maraş'ı da Türk milletini de döndüremezler.



YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. Terör örgütleri ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Hayatına kastetmeye çalıştılar. Onlar bu milletin gücünü hesap edemedi. Bu asil millet o kadar büyük bir millet ki en zor en sıkıntılı zamanda 7 düveli dize getirdiğini unuttular. Bu güzel ülkenin insanları, Kahramanmaraş'ın yiğit kadınları 15 Temmuz gecesi yazdıkları destanla bütün dünyaya alçaklara boyun eğmediğinizi gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Bu milletle oyun oynanmaz. Bu millet hiçbir zaman esir olmaz'

