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Ankara Valiliği sporda OHAL ilan etti!

Ülkede yaşanan araçlarla yapılan terör saldırılarının ardından, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararları Ankara Valiliği onayladı.

Güncel / 17 Aralık 2016 Cumartesi 15:03
Ankara Valiliği sporda OHAL ilan etti!

İl Spor Güvenlik Kurulu 15.12.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 58604142-66733(14331)/7858 sayılı kararını ilgili tüm birimlere tebliğ etti.

Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından onaylanan karar, İl Jandarma Konutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Büyükşehir BLD Başkanlığı İtfaiye ve Zabıta Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TürkiyeFutbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol federasyonları, ASKF Başkanlığı, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Ankaragücü kulüplerine iletildi.

Alınan kararda, Profesyonel liglerdeki, Protokol, Makam ve eskort, Ambulans, İtfaiye, Yayıncı kuruluş, Federasyon temsilcileri, Doping görevlileri, Ev sahibi ve Misafir takımlar, Kulüp başkanları, resmi ve sivil polis araçlarının dışında hiçbir aracın girmemesi kararı alındı. Bu araçların tamamı aranarak stadyum otoparklarına alınırken, Maça özel araçları ile gelen basın mensuplarının araçları dahi güvenlik nedeniyle içeri alınmayacak.

İl Milli Eğitim MüdürlüğüAnkaragücüİl Sağlık Müdürlüğüİl Emniyet MüdürlüğüGençlerbirliği


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