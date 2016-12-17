USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

ABD'den Türkiye'ye: Liderliğiniz için teşekkürler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Power, 'Türkiye'ye bu insanların hayatını kurtarmak için ortaya koyduğu liderlik ve durmak bilmeyen çabaları için teşekkür ediyoruz' dedi.

Dünya / 17 Aralık 2016 Cumartesi 01:35
ABD'den Türkiye'ye: Liderliğiniz için teşekkürler

BM Güvenlik Konseyi, Fransa ve Almanya'nın talebi üzerine, Halep'teki gelişmeleri ve tahliyeleri görüşmek üzere kapalı oturum düzenledi.

Oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ın konsey üyelerine Halep'in doğusundaki insani durum ve tahliyelere ilişkin brifing verdiğini söyledi.

Halep'teki tahliye çabalarının İran destekli milisler ve rejim destekçilerinin şiddeti nedeniyle durduğuna dikkati çeken Power, 'Türkiye'nin liderliğinde tahliye planları için ilan edilen ateşkes, bu sabaha kadar devam ederken, tahliyelerin askıya alındığı haberleri geldi. Türkiye'ye bu insanların hayatını kurtarmak için ortaya koyduğu liderlik ve durmak bilmeyen çabaları için teşekkür ediyoruz.' ifadesini kullandı.

'TAHLİYE ANLAŞMASI EN KISA SÜREDE YENİDEN DEVREYE SOKULMALI'

Halep'in doğusunda, kuşatma altındaki Suriyelilerin soğuk ve açlıkla mücadele ettiğini ve bombaların hedefinde olduğunu anımsatan Power, tahliye anlaşmasının en kısa sürede tekrar devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

'BU YAPILAN ALÇAKÇA'

Power, Halep'ten kaçan yaralı, aç sivillere ateş açılmasının ile 'alçakça' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

DÜN DE OBAMA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

ABD Başkanı Barack Obama da, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'ye takdirlerini ve teşekkürlerini iletmişti.

CumhurbaşkanıGenel SekreterBarack ObamaTürkiyeGüvenlik Konseyi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı