543 askere gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Fetullahçı Terör örgütü yapılanmasına ilişkin dev bir operasyon başlatıldı.



EN BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve bugüne kadarki en büyük FETÖ temizliği olan operasyon kapsamında 543 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli operasyon birçok ili kapsıyor. İstanbul'daki şüpheli sayısı 95.



543 ŞÜPHELİ

İstanbul Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları saptanan 543 subay ve astsubayın evlerinde mahkeme kararı ile arama başlatıldı.



ÜÇ SAVCI GÖREVLİ

Operasyonu Gökalp Kökçü, Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay'dan oluşan üç deneyimli terör savcısı ve dört emniyet şube müdürlüğü hep birlikte yürütüyor. Operasyonda binlerce polis görev alıyor. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 250'si çeşitli rütbelerdeki subay, diğerleri ise astsubay. Şüpheli askerler, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevliler.



KIRMIZI LİSTE

543 şüphelinin MİT tarafından serveti çökertilen FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, büyük çoğunluğunun kırmızı listede bulunduğu öğrenildi.