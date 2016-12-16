Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 931 yerleşim biriminin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Van'da kar nedeniyle 73 köy ve 114 mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları kardan kapanan tüm mahalle ve mezralara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, dünden bu yana 379 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açıldığını ancak kar yağışının sürmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapandığını bildirdi.



Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma kapandığı ancak Hizan güzergahından ulaşımın sağlanabildiğini belirten karayolları yetkilileri ise il genelindeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



-FotoHaber-

Doğuda kar esareti!

- Bitlis -



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 149 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.



Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 97 santimetreye, yüksek kesimlerde de 1,5 metreye ulaştığını kaydetti.



Kar yağışının hafif şekilde yarına kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten Saraç, kentte hava sıcaklığının gece eksi 8 derece ölçüldüğünü söyledi.



Saraç, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.



Bu arada sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlanıyor. Trafik polisleri sürücüleri kar lastiği takmaları yönünde uyarıyor.



Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karı küreklerle temizlemeye çalışıyor.



- Muş -



Muş'ta etkili kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte yağış sonrası 198 köy ve 234 mezra yolu ulaşıma kapandı. Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri geceden beri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kentte esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.



- Hakkari -



Hakkari'de etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 37 köy ve 126 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde kapanan 163 yerleşim biriminin yolunu yeniden açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Hakkari Belediyesi ekipleri de kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı kent merkezinde kapanan mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor. Kaynak : AA