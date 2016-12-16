Yumurta fiyatları 20 günde yüzde 100 arttı

Üreticiler, yumurtadaki artış sebebiyle Türkiye'deki satışlarının düştüğünü ifade ettiler. Dolardaki kur artışı ve komşu ülkelerde görüldüğü söylenen kuş gribi hastalığı ile diğer ülkelerin Türkiye’den yumurta ihracat etmeleri ile yumurta fiyatları yüzde 100 oranında yükselttiği belirtildi.



Tavşanlı'da yumurta satışı yapan Bilal Seven, yumurta fiyatlarındaki artış ile satışlarında yüzde 30, yüzde 40 gerilediğini belirterek, "İhracatta ise artış var. İran’da kuş gribi görülmesi nedeniyle onlardan yumurta almayan ülkeler Türkiye’den alıyor. Talep yoğun olunca fiyat armış oluyor. Fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi.



Yumurtanın yurt dışına satılması nedeniyle fiyatın arttığını söyleyen bir yumurta satıcısı, “Vatandaş iki tane yiyeceğine bir tane yemek zorunda olacak” şeklinde konuştu. Bir başka yumurta satıcısı ise fiyatların arttığını, bu nedenle satışın da arttığını söyledi. Pazar alışverişinde bulunan bir kişi ise, “Her şeye az çok zam geliyor. Yeme de zam geldi. Üreticiyi de düşünmek gerekir. Normal bir artış bana göre” ifadelerini kullandı.



Ferhat Ünlü isimli vatandaş ise, “Fiyatlar devamlı artıyor. Düşmesini bekliyoruz ancak üreticinin de esnafın da emeği var tabi ki. Herkes doların ardına sığınıyor. Yumurtayı bayanlar daha çok kullanıyor erkekler satın alıyor, bayanlar fiyatını bilmediği için boyuna kırıyor" diye konuştu.



"Yumurta üreticileri zarardaydı"



Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kemal Özkul, fiyatların artışı ile üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade ederken şunları söyledi:

“Türkiye’de yumurta fiyatlarındaki artış sebebi, komşu ülkelerden talebin çok olması nedeniyle geldi. İhracata yumurtalarımız ancak yetiştirebiliyoruz. Yem girdileri de yükseliyor, bu nedenle de artış oldu. Yumurtanın 30 adetlik kolisini 14 TL'den veriyoruz. Zaten 9 aydan bu yana yumurta üreticileri olarak zarar ediyoruz. Üretici hat safhaya gelmişti, rahatlamamız gerekir. Bazı arkadaşlar büyük zararlar ile iflas etti. Kalp krizi geçiren arkadaşlar oldu. Nefes almamız gerekiyordu ve bu durumdan da memnunuz."



Özkul, "Yaklaşık 20 gündür dünyada 38'e yakın ülkede kuş gribi vakası yaşanıyor. Türkiye'nin rekabet ettiğimiz Ukrayna, İrlanda'da kuş gribi yaşanıyor. Biz de dolayısıyla bu kuş gribi yaşanan ülkelere mal satmaya başladık. İhracatla beraber yumurta fiyatları yüzde 100 yükseldi. Yumurta fiyatları hak ettiği yeri buldu" dedi.

