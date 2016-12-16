Yerel televizyonlar ve TRT kanallarından 'Halep' özel yayını

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un himayesinde 'Halep Yalnız Değildir' özel programı, 18 Aralık'ta TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi ve TRT Arapça ile 50 yerel televizyondan aralıksız 16 saat canlı yayınlanacak.



Anadolu Yayıncılar Derneğinin katkısıyla hazırlanan 'Halep Yalnız Değildir' isimli özel program, 18 Aralık Pazar günü 10.00-02.00 saatleri arasında ortak yayınla ekrana gelecek.



Siyasetçilerden gazetecilere, sivil toplum kuruluşu başkanlarından sporculara kadar 20'den fazla konuğun katılacağı canlı yayında, 12 moderatörün sunumuyla Halep'teki insani trajedi konuşulacak.



Halep'te yaşanan katliama 'dur' demek ve Halep'i yalnız bırakmamak için Ankara ve İstanbul'daki stüdyolardan yapılacak özel yayın, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi ve TRT Arapça ile Anadolu'daki 50 yerel televizyondan aralıksız 16 saat canlı yayınlanacak.







İstanbul Ulus'tan TRT program yapımcısı Fulin Arıkan'ın moderatörlüğünde saat 10.00'da başlayacak özel yayına, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve telefon bağlantısıyla AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden konuk olacak.



İstanbul Harbiye'den, A Haber program yapımcısı Erkan Tan'ın sunumuyla saat 11.00'de yapılacak yayına, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak katılacak.



Ankara'dan saat 12.00'de devam edecek yayında, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ekranda olacak.



Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, saat 13.00'te Ankara'dan gazeteciler Nurettin Bay, Zeki Akbıyık, İbrahim Toru, Deniz Güçer, Doğan Havur ve Doğan Deniz ile programı sürdürecek.



TRT Haber spikeri Zafer Kiraz'ın moderatörlüğünde saat 14.00'teki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin konuk olacak.



TRT program yapımcısı Pelin Çift'in sunumunda, saat 15.00'te gazeteci yazar Avni Özgürel, saat 16.00'da da Kanal 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in moderatörlüğünde Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan değerlendirmelerde bulunacak.



NTV spikeri Buket Aydın, saat 17.00'de Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı konuk edecek, saat 18.00'de ise A Haber program yapımcısı Can Okanar'ın sunumunda ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca ekranda olacak.



Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş'in moderatörlüğünde İstanbul'dan saat 19.00'da ekrana gelecek yayına, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan katılacak.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara'da saat 20.00'de, TRT Haber ve Spor Daire Başkanı Yaşar Taşın Koç'un moderatörlüğündeki yayına katılacak. Koç, dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp ile programa devam edecek.



Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sunumuyla saat 22.00'deki yayında, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuk olacak.



Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel de saat 24.00'te başlayacak ve saat 02.00'ye kadar sürecek programda ekranda olacak. Kaynak : AA