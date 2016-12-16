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Vodafone Türkiye'den 'Volte' açıklaması

Vodafone Türkiye ’Voice over LTE (VoLTE)’ teknolojisi ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Teknoloji / 16 Aralık 2016 Cuma 15:06
Vodafone Türkiye'den 'Volte' açıklaması

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un iPhone 7 ve iPhone 7 Plus müşterileri, bugünden itibaren Voice over LTE (VoLTE) teknolojisini kullanarak genişbant üzerinden yüksek kaliteli telefon görüşmesi yapabilecek.

Abonelerine VoLTE uyumlu cihaz sunan Vodafone'un bu hizmetinden iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanan tüm Vodafone'lular yararlanabilecek. Kaynak : İHA

Vodafone


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