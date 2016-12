Vodafone Türkiye'den 'Volte' açıklaması

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un iPhone 7 ve iPhone 7 Plus müşterileri, bugünden itibaren Voice over LTE (VoLTE) teknolojisini kullanarak genişbant üzerinden yüksek kaliteli telefon görüşmesi yapabilecek.



Abonelerine VoLTE uyumlu cihaz sunan Vodafone'un bu hizmetinden iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanan tüm Vodafone'lular yararlanabilecek. Kaynak : İHA