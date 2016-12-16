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Vitamin deposu 'sirke'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, sirkenin vitamin deposu olduğunu ifade ederek, "Sirke kan şekerinin dengeleyici özelliğe sahiptir. sirkenin tüketilen gıdalardaki minerallerin vücut tarafından kolayca sindirilmesine yardımcı olur" dedi.

Sağlık / 16 Aralık 2016 Cuma 14:11
Vitamin deposu 'sirke'

Potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, A, B1, B2, B6, C, E vitaminleri gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin bir kaynak olan sirke, birçok hastalığa karşıda koruyucu özelliğe sahip. Bir kaşığı üç kalori olan sirkenin kan şekerini düzenlediğini ve zayıflamaya yardımcı olduğunu ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, sirkenin özellikleri hakkında bilgi verdi. Yusuf, 'Şeker hastalığı insülinin kullanılamaması veya yeterli düzeyde salınamaması nedeniyle yüksek kan şekeri ile karakterize bir hastalıktır. Kan şekerini dengelemenin en etkili yolu diyet ve yaşam tarzı değişikliğidir. Elma sirkesi insülin hassasiyetini arttırarak kan şekerini önemli ölçüde azaltır. Bu yüzden diyabeti olan veya kan şekeri yüksek olan bireylere yemekleri ile birlikte elma sirkesi eklenmiş salata tüketmeleri tavsiye edilebilir” dedi.

“ZAYIFLAMAYA YARDIMCI”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, “Elma sirkesi tokluk hissini arttırarak zayıflamaya yardımcı olur. Bir çalışmada, günlük 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketen kişilerde bel çevresi yağlanmanın ve bel çevresinin azaldığı, yüksek trigliserit düzeylerinde ve kiloda düşme olduğu gözlenmiştir. Zayıflama diyeti yapanlara yemek ile birlikte salatalarına eklemeleri önerilebilir. Ancak reflü ve gastrit rahatsızlıkları bulunanlar için aç karna tüketilmesi önerilmez” diye konuştu.

“SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR”

Fatma Baysal Yusuf, şöyle devam etti:

'Elma sirkesi, nezle, grip gibi soğuk algınlığında ortaya çıkan hastalıklara, öksürüğe ve boğaz ağrısına doğal şifadır. 1 tatlı kaşığı elma sirkesine biraz bal ve su katın. Karışımın içine biraz ezilmiş, hamur kıvamına getirilmiş taze zencefil eklenmesi, tıbbi özelliklerini daha da güçlendirir. Burun tıkanıklığı ve öksürükten kurtulmak için günde üç kez 1 tatlı kaşığı bu karışım hazırlanıp tüketilir. Elma sirkesi, yeşil çayda da bulunan klorojenik asit içermektedir. Klorojenik asitin, kalp hastalığının oluşmasında etken olduğu düşünülen ve kötü kolesterol tabir edilen LDL kolesterolün oksitlenmesine karşı koruyucu etkileri olduğu bulunmuştur.'
Kaynak : İHA

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