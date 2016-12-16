Karar için ara veren İstinaf Mahkemesi, karar arasında polis memurlarını çağırarak duruşmada hazır bulunan sanığı tutuklattı. Duruşma salonunda ellerine kelepçe takılan sanık cezaevine gönderildi.



Kadıköy, Hasanpaşa'da oturan B.Ö.(41), Aralık 2015 ve Ocak 2016 tarihleri arasında eşi N.Ö.'nün önceki evliliğinden olan 9 ve 10 yaşlarındaki kızları İ.A.K. ve G.A.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılandı.



Soruşturma aşamasında şikayetçi olan anne N.Ö., duruşma aşamasında şikayetinden vazgeçti. Soruşturma aşamasında ifade veren kızlar İ.A.K. ve G.A.K., pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerde, annelerinin işte olduğu sırada üvey babaları B.Ö.'nün kendilerine yönelik yapılan cinsel istismarı ayrıntıları ile anlattılar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dosyada katılan olarak yer aldı.



Sanık yargılama aşamasında yaptığı savunmada, suçu kabul etmedi.



YEREL MAHKEMEDE OY ÇOKLUĞU İLE BERAAT ETTİ



Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2016 tarihinde oy çokluğu ile verdiği kararında mağdurların beyanından başka bir delil bulunmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine hükmetti. Beraat kararına karşı çıkan üye hakim, mağdur kızların karakol ifadelerinin esas alınması gerektiğini, annelerinin ve üvey babalarının anlaşması sonucu duruşmada verdikleri ifadeye itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, sanığın 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, çoğunluk kararına karşı muhalefet şerhi koydu.



KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI



Kararı yasaya uygun bulmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı ile mağdurlar İ.A.K. ve G.A.K.'nın avukatı beraat kararının bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliyesi 20. Ceza Dairesi üyesi Murat Büte, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı Ön İnceleme Raporu'nda, sanık hakkında verilen beraat kararı ile ilgili olarak yeniden yargılama yapılması yönünde görüş bildirdi. İstanbul Bölge Adliyesi 20. Ceza Dairesi Heyeti, bugüne duruşma günü verdi.



Bugün yapılan duruşmaya sanık B.Ö. ve Avukatı Ali Emre Topal ile mağdur kızların annesi N.Ö. ile mağdur kızların Avukatı Neşe Mutlugil katıldı. Savunması alınan sanık B.Ö., soruşturma ve yerel mahkeme nezdinde yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, 'Ben herhangi bir şekilde mağdurelere yönelik cinsel istismarda bulunmuş değilim' dedi.



Soruşturma aşamasında şikayetçi olan, yerel mahkemede yapılan yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçen kızların annesi N.Ö., dosyanın mağduru olan çocukları ve eşi ile birlikte yaşadıklarını, eşi olan sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.



Duruşma savcısı Güven Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, 'Mağdureler G.A.K. ve İ.A.K.'nın 25 Ocak 2016 tarihli kolluk beyanları, aynı tarihte mağdurelerle görüşmeler sonucu hazırlanan sosyal inceleme raporu, mağdurelerin annesi olan N.Ö.'nün 25 Ocak 2016 tarihli kolluk beyanına itibar edilmesi gerektiğini' söyledi.



Soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdureler G.A.K. ve İ.A.K.'nın kendi içinde ve birbiri ile uyumlu ifade verdiğini hatırlatılan mütalaada, 'Yaşları dikkate alındığında böyle şeyler yaşamamış olmaları halinde bilgi sahibi olmaları mümkün olmayan eylemleri anlatmış oldukları, ayrıca eylemlerin niteliği, zamanı ve yeri konusundaki tutarlı anlatımları karşısında anneleri ile üvey babalarının daha sonra barışmaları, annelerinin şikayetini geri alması nedeniyle ağır ceza mahkemesindeki beyanlarının dikkate alınmaması gerektiği' belirtildi.



Anneleri ile üvey babalarının barışmaları nedeni ile mağdurelerin duruşma esnasında beyanda bulunmadıkları hatırlatılan esas hakkındaki mütalaada, 'Mağdureler duruşmada sadece, hatırlamıyorum',bilmiyorum', yapmadı' şeklinde ifadeler kullandılar. Kolluk ifadeleri hatırlatılıp niçin farklı şeyler söyledikleri sorulduğunda da, bilmiyorum' dedikleri görülüyor' denildi.



SAVCI SANIĞIN HEM CEZALANDIRILMASINI HEM DE TUTUKLANMASINI İSTEDİ



Savcı Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, mağdurelerin duruşma sırasında anne ve üvey babalarının barışmış olmalarından dolayı beyanda bulunmadıklarını savunarak, sanığın, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı Öztürk, sanığın tutuklanmasını da talep etti.



KARAR ARASINDA POLİS ÇAĞIRAN MAHKEME SANIĞI DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLATTI



Sanığın Avukatı Ali Emre Topal, mağdurelerin duruşmada pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerde müvekkilini suçlamadıklarını belirterek, 'Soyut gerekçelerle mahkumiyet kararı verilemez' diyerek istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.



20. Ceza Dairesi Başkanı Selçuk Kaya, karar için duruşmaya ara verdi. Kısa bir süre sonra tarafları duruşma salonuna çağıran heyet, kararını açıkladı. Kararı okuyan Başkan Selçuk Kaya, sanık B.Ö.'yü, G.A.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 12 yıl 6 ay, İ.A.K.'ya yönelik eyleminden dolayı da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan toplam 25 yıl hapis cezasına çarptıran İstinaf Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına da karar verdi.



Heyet kararını okurken duruşma salonuna polisler girdi. Polisler, kararın açıklanması ile birlikte duruşma salonunda sanığın ellerini kelepçeleyerek tutukladı.



YARGITAY YOLU AÇIK



İstinaf Mahkemelerinin 5 yıldan fazla verdiği hapis cezalarında Yargıtay'a başvurma hakları bulunduğunu belirten sanık B.Ö.'nün Avukatı Ali Emre Topal, bu hakkını kullanarak kararı Yargıtay'a taşıyacağını söyledi. Kaynak : DHA