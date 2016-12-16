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Uludağ Üniversitesi'nden BAL ile işbirliği projesi

Uludağ Üniversitesi ile Bursa Anadolu Lisesi (BAL), eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda işbirliği yapacak.

Eğitim / 16 Aralık 2016 Cuma 14:18
Uludağ Üniversitesi'nden BAL ile işbirliği projesi

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Rektörlük B Salonu'nda bir araya gelerek işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokole göre, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesi, BAL öğrencilerine araştırma ve proje hazırlama konusunda destek verecek, laboratuvar, kütüphane, konferans ve spor salonu gibi sosyal tesislerden yararlanmalarını sağlayacak.

Protokol uyarınca, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerine destek olmak maksadıyla üniversiteye tanıtım ziyaretleri yapılacak, ayrıca BAL'da uygun görülecek zamanlarda Tıp ve Mühendislik fakültelerinin tanıtılacağı sunumlar gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay Bursa Anadolu Lisesi ile yapılan bu protokolün, başarılı öğrenciyi Uludağ Üniversitesi'ne çekeceğine inandığını belirterek, “BAL ile yaptığımız bu projenin diğer liseler için de öncü olacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak : İHA

Uludağ Üniversitesi


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