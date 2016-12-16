Tusk: Türkiye ile zirve yapmayı düşünüyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB kurumları ile Türkiye arasında gelecek aylarda zirve yapılması için çalışmalara başladıklarını ancak henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.



HENÜZ TARİH BELİRLENMEDİ

"AB kurumları ile Türk yetkililer arasında önümüzdeki aylarda bir zirve yapılması için yetki aldık." diyen Tusk, henüz bir tarih belirlenmediğini dile getirdi.



Türkiye ile diyaloğu bu tür toplantı ve formatlarda sürdürmeleri gerektiğini anlatan Tusk, şöyle konuştu: "Sonuca bağlamamız gereken bazı ortak girişimlerimiz var, sadece vize serbestisi değil. Bu konuda bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda yaşadığı bazı zorluklar var, özellikle de terörle mücadele yasasının değiştirilmesinde. Bunun art niyeti olmadığını biliyoruz. Tarafsızca bakınca gerçekten de zor bir durumdalar. Örneğin gümrük iş birliği, sığınmacı konusunda iş birliği gibi böyle bir zirve girişimini meşru kılacak yeterince konumuz var."



BAKAN ÇELİK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bir AB yetkilisi ise zirvenin muhtemelen ilkbaharda düzenleneceğini ifade etti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen ay Brüksel ziyareti sırasındaki basın toplantısında, yeni bir Türkiye-AB zirvesi yapılması çağrısında bulunmuştu. Çelik, AB ve Türkiye arasında liderler düzeyinde bir zirve yapılmasına duyulan ihtiyacı belirterek, "Gelinen noktada bir tıkanıklık var. Bunu nasıl açacağız, buradan nasıl ilerleyeceğiz? Bu artık liderler düzeyinde ele alınması gereken bir konu. Liderler düzeyinde ele alınarak ilerlemenin nasıl olacağı veya ilerlemenin olup olmayacağı net bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor." demişti.



SON ZİRVE MART AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

AB ile Türkiye arasında 29 Kasım 2015'teki anlaşma doğrultusunda senede iki kez zirve yapılması gerekiyor. Son olarak 18 Mart 2016'da bir zirve gerçekleştirilmişti.