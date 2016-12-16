Tüfenkci'den sicil affı müjdesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affıyla ilgili çalışmaların tamamlanarak Başbakanlığa sunulduğunu belirterek, 'İnşallah 2017 yılı için bir müjde olarak hayata geçmiş olacak.' dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine gelecek yıl uygulanacak sicil affı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bakanlık olarak sicil affıyla ilgili çalışmaları bitirdiklerini dile getiren Tüfenkci, 'Başbakanlığa sunduk. Maliye Bakanlığınca hazırlanan torba yasa taslağına yetişmek üzere gönderildi. İnşallah bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacak torbada sicil affına yönelik bir yasa da olacak.' ifadesini kullandı.



Tüfenkci, yapılan düzenlemeyi banka yöneticileriyle birlikte hazırladıklarına dikkati çekerek, 'İşletmeler borçlarını yapılandırdığında veya tamamını belirlenen sürede ödediklerinde bu borçlardan doğan sicil kayıtlarının dikkate alınmaması yönünde bir çalışma yaptık. Çek, senet, kredi kartı veya bireysel kredilerin ödenmemesiyle oluşan banka kayıtlarının dikkate alınmaması hususunda bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2017 yılı için bir müjde olarak hayat geçmiş olacak.' diye konuştu.



Özellikle çek veya senetlerini şu veya bu nedenle ödeyemeyen, bankalara borcu bulunan firmalara yeniden yapılandırma hakkı getirerek sicillerini temizleme olanağı sağladıklarını anlatan Tüfenkci, 'Bankaların çekingenliğini azaltma adına, bu noktadan sonra verecekleri kredilerden sorumlu olmamalarını da sağlamış olacağız.' değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Tüfenkci, söz konusu düzenlemeyle ticarette beyaz bir sayfa açtıklarını söyledi. Kaynak : AA