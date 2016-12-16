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TSK DEAŞ’a ait 60 noktayı vurdu

TSK :Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 45 hedef ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır.

Güncel / 16 Aralık 2016 Cuma 18:05
TSK DEAŞ’a ait 60 noktayı vurdu

TSK: Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 45 hedef ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ'a ait 15 hedef (barınma yeri, mühimmat deposu, karargâh binası, tünel girişi, silahlı araç garaj binası) imha edilmiştir.

Mühimmat Deposu


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