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Tır İle Çarpışan Akaryakıt Tankeri Alev Topuna Döndü: 2 Ölü, 1 Yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir tır ile akaryakıt yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alevler içinde kaldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 19:45
Tır İle Çarpışan Akaryakıt Tankeri Alev Topuna Döndü: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Kaza, Tirebolu istikametinden Gümüşhane Torul’a gitmekte olan ve plakası ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen akaryakıt dolu tanker ile Tirebolu istikametine gitmekte olan TIR’ın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmadan saniyeler sonra akaryakıt tankeri alev topuna döndü. Alevler tırı da sararken, kazada tır sürücüsü Fikri Hancı ile tanker sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Valisi Hasan Karahan ve Jandarma Alay Komutanı Ali İhsan Ersoy yetkililerde bilgi aldı.

Öte yandan, kaza sonrası ulaşıma kapanan karayolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

Akaryakıt TankeriJandarmaGiresun Valisi


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