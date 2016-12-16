İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik yapılan hain saldırının ardından sosyal medya hesabından terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı.



Çalışma kapsamında sosyal medya hesabından, 'Çevik Kuvvete olmuş, oh olsun size' şeklinde paylaşımda bulunan B.K., kaçacağı esnada Esenler Otogarı'nda yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







Cezaevine gönderilen B.K.'nın kapattığı sosyal medya hesabında ise terör örgütü lehine propaganda yaptığı ortaya çıktı.



Terör örgütü PKK sempatizanı B K.'nın HDP Milletvekili Garo Paylan'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.





Kaynak : İHA