Şok! Gülen'in yeğeninin evinden çıktı

İddianamede tutuklu sanık olarak yer alan Celalettin Camcı'nın diplomasının örgüt elebaşı Gülen'in yeğenin evinden çıktığına işaret edildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 18'i tutuklu 88 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, bazı sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' programını kullandıkları bir kısmının program yoğunluğunun 'kırmızı' olduğu bilgisine yer verildi.



Örgütün Digitürk aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı üzerine, örgüte ait televizyon kanalının iptal edilmesi gerekçe göstererek aboneliklerini iptal ettikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların örgütün bankasına 'para yatırın' çağrısı üzerine yüklü miktarlarda para yatırdıkları ve 15 Temmuz tarihinde hesaplarında hiç para olmadığı belirtildi.



Bazı sanıkların evlerinde yapılan aramada lale figürlü sır tablosunun bulunduğu, bu tabloların gizli görevde bulunan üst düzey görevlilere örgüt elebaşı Gülen tarafından verildiği aktarılan iddianamede, Gaziantep Üniversitesinin 2012 yılı Haziran ayında yapılan rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan ancak dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmayan, dosyada tutuklu sanık olarak yer alan Celalettin Camcı'nın diplomasının örgüt elebaşı Gülen'in yeğenin evinden çıktığına işaret edildi. Kaynak : Trt