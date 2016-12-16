Putin'den flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılmasını teklif etme konusunda anlaştıklarını söyledi.



Japonya ziyaretindeki basın toplantısında açıklamalar yapan Putin, bir sonraki adımın ateşkesin tüm ülke çapına yayılması olduğunu belirtti.



Suriye'de savaşı bitirmek için yapılan görüşmeler halihazırda İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılıyor. Ankara ve Moskova'nın gündeme getirdiği söz konusu teklifin, masadaki taraflarca kabul edilmesi bekleniyor.

