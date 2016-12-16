'Paris'te Türk Sinemasıyla Randevu' başladı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin himayesinde UGC Normandie sinemasında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu İhsan Emre Kadıoğlu, sanatçı Hale Soygazi ile çok sayıda Türk ve Fransız sanatsever katıldı.



Filmin gösterimi öncesinde yapılan törende Soygazi'ye 'Ömür Boyu Başarı Ödülü'nü, Büyükelçi Musa verdi.



Törende konuşan Musa, 'Gençliğimde Hale Soygazi'yi seyrettiğim dönemlerimi çok iyi hatırlıyorum. Soygazi, sinemada asil bir sevginin ve yüksek ahlaki duyguların temsilcisiydi.' dedi.



Soygazi ise ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Festivali destekleyen ve organize eden kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sunan Soygazi, 'Onlar cesur insanlar, çok önemli bir iş yapıyorlar. İki kültürün tanışmaları, kaynaşmaları ve birbirlerini ötekileştirmemelerini sağlıyor. Ben de böylece ilk defa yurt dışında bir ödül sahibi oluyorum.' diye konuştu.



- 'Ekip olarak geldiğimiz ilk festival'



'Rüzgarda Salınan Nilüfer' filminin yönetmeni Seren Yüce, tören öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi Irak'ta çekmek istediklerini ancak bu olmayınca çekimleri İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anlattı.



Yüce, filme tepkilerin güzel olacağını umduklarını ifade etti.



Filmde başrolleri Tolga Tekin ile paylaşan Songül Öden de Paris'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Etkinlik kapsamında Türkiye'den Fransız seyircisiyle buluşacak çok değerli filmler olduğunu belirten Öden, 'Umarım seyirci de çok mutlu olur ve beğenir. Ekip olarak geldiğimiz ilk festival.' değerlendirmesini yaptı.



Tekin ise 'Paris'te Türk Sinemasıyla Randevu'da yer almaktan keyifli ve mutlu olduklarını kaydederek, 'İnşallah daha birçok festivale katılmak nasip olur. Umarım halk filmimizi beğenir.' ifadelerini kullandı.



Mehmet Can Mertoğlu'nun 'Albüm', Kıvanç Sezer'in 'Babamın Kanatları', Hiner Saleem'in 'Dar Elbise', Mustafa Kara'nın 'Kalandar Soğuğu' ve Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Tarla' filmlerinin de gösterileceği etkinlik, 18 Aralık Pazar günü sona erecek. Kaynak : AA