Osman Gökçek'ten Tüsiad'a ayar

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne var ne yok' programına canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Osman Gökçek, 'oğlumun okul taksitini TL ile ödeyemem, pound almam lazım' diyen TÜSİAD Başkanı Symes'a tepki gösterdi.



Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'ın dolar ilgili bir soruya, oğlu üzerinden bir örnek ile yanıt vermişti. Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Symes'ın o cevabına sert yanıt verdi.



CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ BIRAKILIYOR



Türkiye'de büyük sivil toplum örgütleri olduğunu ifade eden Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın STK'lar tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.



Osman Gökçek şu ifadeleri kullandı.



TÜRKİYE İSMİNİ ÇIKARIN O ZAMAN



Sen bu ülkenin STK'sı değil misin? İsrail'in mi STK'sı mısın? Amerika'nın STK'sı mısın? Niye memleketinle alakalı bir şey olduğunda çıkıp açıklama yapmıyorsun? Sen her gün

Tüsiad olarak Cumhuriyet gazetesinin önüne gitmesini biliyorsun, niye gitmiyorsunuz yurtdışına? Niye lobi faaliyetlerinde bulunmuyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Bu memleketten bu kadar para kazanacaksın sonra da yurtdışına iki laf etmek gerektiğinde ağzını kıvırıp oturacaksın. Kusura bakmayın çıkarın o zaman Türkiye ismini.



FETÖ'CÜLER TUTUKLANINCA CİYAK CİYAK BAĞIRIRLAR



Benim oğlum Londra' da okuyor ben nasıl bozdurayım dedi. Kasap Ahmet amca, manav Mehmet amca gidip dolarını bozdurdu. Sen o zaman bu memleket hakkında yortum yapma sus! Bunlara karşı konuştuğun karşı bunlar rahatsız olur. Niye konuşamaz bazı medyacılar? Bunlar reklam veriyor. Yarın reklamımızı keserler diye korkuyorlar. Ses çıkarmazlar ama Cumhuriyetin önündeki FETÖ'cüler tutuklandığı zaman ciyak ciyak bağırırlar. TÜSİAD dünyaya 'Türkiye için endişeliyiz' diyor, vatan hainleri için de konuşsun!





TÜSİAD NEDEN KINAMIYOR?



Atatürk ve Öcalan posterlerinin yan yana gelmesini TÜSİAD neden kınamıyor? Yapamazlar çünkü sizin abileriniz size izin vermezler. Kınayamazlar çünkü adı Recep Tayyip Erdoğan değil. Adı Ak Parti değil. Ak Pari olsaydı kınarlardı.







