Osman Gökçek'ten Mirgün Cabas'a: Defol git!

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti.



Tüm dünya bu kanlı saldırıyı kınarken,sözde gazeteci Mirgün Cabas'ın Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar ise büyük tepki çekti. Cabas yaptığı paylaşımda bir arkadaşının kendisine İstanbul'daki her bombadan sonra Beyrut'taki arkadaşlarının arayıp 'buraya gel burası daha güvenli' dediğini paylaştı.



Osman Gökçek katıldığı canlı yayında Cabas'a oldukça sert bir tepki gösterdi. İşte o açıklamalar;



DEFOL GİT O ZAMAN



Mirgün Cabas Biz Beyrut'tan da güvensisiz algısı oluşturmaya çalışıyor. Dalga geçiyor. Bu kadar hayat verdi insanlar Mirgün Cabas. Defol git' Beyrut'ta yaşa! Defol git hangi ülkede yaşarsan yaşa. Bizim bir tane ülkemiz var o da Türkiye. Rabbim bizi ölene kadar her saniyesinde bu memlekette yaşamayı nasip etsin. Bak Suriye'nin haline. Bunlar belki Suriye'nin halinde olsak sevinecek adamlar.



UTANMAZ AHLAKSIZ ADAM



15 Temmuz şehitleriyle alay eden Cem Mumcu'ya tepki gösteren Gökçek 'Kimse tankla cima falan etmedi. Millet memleketini, vatanını savundu. Siz ne ahlaksız, ne utanmaz adamlarsınız ki... Orada o adamlar şehit oldular. 15 Temmuz'da ayaklarındaki lekelerden cenazelerini bulan insanlar oldu. İnsanlar kendi cenazelerini morglarda arayıp buldular ve bunları benim senin yaşaman için yaptılar. Şu utanmazlara bakar mısınız?' dedi.



BİZ ONLARIN AYAKLARININ ALTINI ÖPERİZ



O tankların altında hayatlarını veren insanların biz ayaklarının altını öperiz. Utanmaz, ahlaksız herif! Bunlar bu vatana ve millete dost insanlar değil. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hiç mi utanmanız, arlanmanız yok? Elin ecnebileri geçmiş olsun mesajı yayınlıyor, siz dalga geçiyorsunuz.







Mirgün Cabas'tan küstah paylaşım! Kaynak : Beyaz Gazete Özel