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ORC anketinde siyasi partilerin son durumu

Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 52.8, CHP 23.4, MHP 15, HDP ise 7 olarak ölçüldü.

Siyaset / 16 Aralık 2016 Cuma 09:37
ORC anketinde siyasi partilerin son durumu

ORC Araştırma Şirketi'nin 35 ilde 2 bin 450 kişiyle görüşerek yaptığı seçim anketinde önemli sonuçlara ulaşıldı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI 52,8
Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 52.8, CHP'ninki yüzde 23.4, MHP'ninki yüzde 15, HDP'ninki ise yüzde 7 çıktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE DESTEK YÜZDE 61
Araştırmaya katılanların yüzde 61'i de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmesini destekledi.

MHP'DE GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTENMİYOR
Araştırma, muhalefet partilerinin durumuyla ilgili de ilginç bir sonuç ortaya koydu. MHP'de genel başkan değişikliğine ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili soruya “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 88,1.

CHP LİDERİ DEĞİŞSİN YÜZDE 63
Araştırmaya katılanların yüzde 63'ü ise CHP'de genel başkan değişikliğinin gerekli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'A GÜVEN
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 72 oldu.

Size bir imkan sunulsa Türkiye'den ayrılıp başka ülkede yaşamak ister misiniz?” sorusuna vatandaşların yüzde 90,8'i “Hayır” cevabını verdi.

İDAM
Araştırma terörle mücadele ve idam cezası halkın bakışını da ortaya koydu. FETÖ, PKK ve DAEŞ'le mücadeleyi yeterli bulmayanların oranı yüzde 82,5. Darbe, terör tecavüz gibi suçlarda idam cezasının uygulanmasını isteyenlerin oranı da yüzde 80 oldu.

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