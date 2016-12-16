'O müdür buraya gelecek' eylemi

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada öğle saatlerinde yaşanan ilginç olay şu şekilde meydana geldi.



Kredi işlemlerinde sıkıntı yaşayan 39 yaşındaki İ.A bankadaki işleri aksaması ve sürekli gel gitler yaşadı. Kendisinden istenen evrakları mesai bitimine yakın tamamlayarak bankaya yetişti.



İ.A., yine bankaya geldi ve bu kez de yapmak istediği işlemden sonuç alamayınca çileden çıktı.



Kadın, banka memurunun bulunduğu vezne masasının üstüne çıkarak oturma eylemine başladı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İ.A., “Banka müdürü buraya gelecek, benim işlemimi halledecek bende öyle inerim buradan” dedi. İ.A.'yı ikna etmeye çalışan banka görevlileri, özel güvenlik ve vatandaşlar çare bulamayınca olay yerine polis çağırıldı. Bu sırada banka müdürü de kadının yanına gelerek kendisine yardımcı olacağını belirtti. Kadın, polisin ve müdürün çağrılarını dinledi ve vezne masasının üstünden indi.





Kaynak : Akşam