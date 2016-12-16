Nöbet kulübesinde silahla vurulmuş halde bulundu

2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Hakkari Yüksekovalı Ş.Ç.'nin nöbet tuttuğu kulübede silah sesi duyuldu.



Kulübeye giden diğer askerler, Ş.Ç'yi başından yaralı halde yerde yatarken buldu.



Yaralı asker, tugayda bulunan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından askeri ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



Silahla kendini vurarak intihara kalkıştığı tahmin edilen askerin hayati tehlikesinin bulundu bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.