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Nöbet kulübesinde silahla vurulmuş halde bulundu

Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 25 yaşındaki er Ş.Ç., nöbet kulübesinde ağır yaralı bulundu. Piyade tüfeğini başına ateşleyerek intihara kalkıştığı tahmin edilen er, hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2016 Cuma 18:37
Nöbet kulübesinde silahla vurulmuş halde bulundu

2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Hakkari Yüksekovalı Ş.Ç.'nin nöbet tuttuğu kulübede silah sesi duyuldu.

Kulübeye giden diğer askerler, Ş.Ç'yi başından yaralı halde yerde yatarken buldu.

Yaralı asker, tugayda bulunan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından askeri ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Silahla kendini vurarak intihara kalkıştığı tahmin edilen askerin hayati tehlikesinin bulundu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komandoİzzet Baysal Devlet Hastanesi


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